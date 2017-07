In Talkrunden landauf landab war er ein gern gesehener Gast, Lesungen mit ihm waren fast immer ausverkauft: Denn Wolf Küper, von Haus aus Tropenforscher und Mitarbeiter bei den Vereinten Nationen, hat einen Schritt gewagt, von dem viele allenfalls zu träumen wagen. Er hat Beruf und Karriere an den Nagel gehängt und ist mit seiner Familie zwei Jahre lang auf Reisen gegangen. Von der Redaktion

Das Buch, das er über die Zeit in Australien und Neuseeland geschrieben hat („Eine Million Minuten“), ist längst ein Bestseller. Wenn Wolf Küper am Mittwoch, 5. Juli, um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum St. Andreas auftritt, hat er sein Buch und eine Menge Geschichten im Gepäck. IDie Lesung in Korschenbroich wird Küpers letzter Deutschland-Auftritt und damit die letzte Möglichkeit sein, den beeindruckenden Bonner kennen zu lernen: Denn er wird mit seiner Familie erneut für längere Zeit ins Ausland gehen. Karten für die Veranstaltung mit Wolf Küper gibt es zum Preis von 9 Euro in der Buchhandlung Barbers unter 02161/99 99 849.

(Report Anzeigenblatt)