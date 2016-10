„Wieder einer gerettet“ FOTO: Andreas Baum FOTO: Andreas Baum Teilen

Sachverstand, Herz und Netzwerk: So funktioniert Gregor Froeschs Einsatz in Sachen gefiederter Notfälle. Bei dem Rheydter Einzelhändler kommen immer wieder „lebendige Warenlieferungen“ an. Von Silvia Weise