Alle Ansprechpartner an einem Ort

Der große Erfolg der Premiere von „bonCURA“ im vergangenen Jahr beweist, dass ein solcher zentraler Informationstag bei den Menschen der Region offene Türen einrennt. Von der Redaktion

„Egal, ob Interessierte oder persönlich Betroffene und Angehörige, wir haben 2015 gemerkt, dass ein solches Angebot im Raum Mönchengladbach fehlt. Die teilnehmenden Pflegeeinrichtungen, Behörden, Dienstleister, Verbände und Vereine haben gute Arbeit geleistet und waren sehr zufrieden“, erklärt Veranstalter Markus Dannhauer von NiederrheinMessen aus Mönchengladbach.

„Die Menschen sind froh, alle Ansprechpartner in Sachen Pflege an einem Ort vorzufinden. Das senkt einfach die Hemmschwellen“. Parallel zum Thema „Pflege als Dienstleistung“ steht das Thema „Pflege als Arbeitgeber“ im Fokus des Pflegetages in Mönchengladbach. Pflegeeinrichtungen, Behörden, Dienstleister und Verbände aus dem Pflegebereich haben beim Pflegetag am Niederrhein

„bonCURA“

die Möglichkeit, sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren.

