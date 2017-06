Alle Tour-Infos im Netz

Auf TourMG.de gibt es alle Infos für Tour-Besucher auf einer Seite. Zusätzlich kann man auch gewinnen. Von der Redaktion

Ist noch Platz im Block 11? Kann ich da einen Kinderwagen mitnehmen? Wie komme ich vom Fahrradparkplatz oder vom Busshuttle zum Zuschauerbereich? Für die rund 20 000 Besucherinnen und Besucher, die den 1. Sprint der Tour de France am 2. Juli an der Bismarckstraße erleben möchten, oder alle anderen Radsportfans, die an der Strecke oder den Hotspots dabei sind, hat die MGMG jetzt die Besucher-Webseite www.TourMG.de freigeschaltet.

Auf der Internetseite, die für Mobilgeräte optimiert ist, können Besucher der TdF in Mönchengladbach vor Ort und in Echtzeit die wichtigsten Informationen zur Besucherführung rund um die Sprintstrecke mobil abrufen. Wer seinen Platz in der Haupt-Zulaufzeit sucht, wird sich über die Block-Ampeln freuen. Ein grüner Punkt signalisiert noch viele Plätze, ein roter steht für „Kapazität erschöpft“. Ein gelber Punkt ermöglicht die Abwägung – lohnt sich der Weg? Oder lieber gleich zu einem grünen Block!?

Hilfreich dabei ist die interaktive Karte mit der Lage der Besucherbereiche entlang der Sprintstrecken sowie den wichtigsten Einrichtungen wie Erste Hilfe, WCs, Rollstuhlfahrerplätze oder Fahrradparkplätze.

Zusätzlich gibt es Infos über die Zugangsbeschränkungen in den Bereichen. Aber auch Informationen über das Programm an den weiteren Hotspots – der Kaiser-Friedrich-Halle, den Tellmannplatz und den Wickrather Markt – sind zu finden.

Also am besten gleich die Webseite auf dem Smartphone sichern und sich mit den Infos für den Tour-Sonntag vertraut machen. Denn wer beim Tour-Quiz drei einfache Fragen beantwortet, kann Bike-Pants von Alberto gewinnen.

(Report Anzeigenblatt)