Das ist außergewöhnlich: Die meisten Produkte der jungen und dynamischen Marke "Royal Bay" bestehen aus feinster Mikrofaser, so dass die hochwertigen Kompressionsstrümpfe atmungsaktiv sind. Von der Redaktion

Ob für Training, Wettkämpfe oder Reisen - diese Sportstrümpfe erfüllen die höchsten Ansprüche. Sie steigern die Leistung und verkürzen die Zeit der Muskelregeneration.

Deshalb sind sie vor allem für die Bewegung gemacht: fürs Laufen, Gehen und Radfahren. Natürlich kann man sie auch bei jeder anderen Art von Sport tragen, und selbst im Alltag sind die Vorzüge der Strümpfe schnell spürbar.

Seit über zwanzig Jahren gehört "Royal Bay" zu den Top-Marken im Bereich der Gesundheitskompression. Das Sanitätshaus Giesenkirchen weist darauf hin, dass die Strümpfe verordnungsfähig sind. Gern beraten die Experten des Sanitätshauses in Giesenkirchen am Alten Friedhof 2 und in Odenkirchen an der Duvenstraße 25 die Kunden. Telefon 02166 9738902 Fax 02166 9738903 E-Mail: info@sanitaetshaus-giesenkirchen.de www.sanitaetshaus-giesenkirchen.de

