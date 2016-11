Blumenkunst im St. Kamillus

Florale Kunst, geschwungene Drahtobjekte und federleicht wirkende Arbeiten aus Papier – das St. Kamillus Kolumbarium wird zur Adventsausstellung in ein völlig anderes Ambiente Von der Redaktion

Mönchengladbach.

Die Kunstausstellung Blumikat ist von Freitag, 11. November, bis Sonntag, 13. November, je von 9 bis 19 Uhr im Kolumbarium zu sehen. Die Künstlerin Brigitte Schüller beantwortet an allen drei Tagen gerne die Fragen von Besuchern. Abgerundet wird das Wochenende im Kolumbarium durch ein Konzert des Kammerchors Cantiamo am Sonntag, 19 Uhr. Der Eintritt an der Kamillianerstraße 40 ist für beide Veranstaltungen kostenfrei.

„Ich bin auf die Ausstellung sehr gespannt“, sagt Brigitte Schüller. „Es ist meine erste Ausstellung in einem Kolumbarium und damit für mich etwas Besonderes“, betont sie. Rund 100 ihrer Arbeiten präsentiert sie an den drei Tagen im Kolumbarium. Die Objekte zeigen sich dabei variantenreich und gehen weit über rein weihnachtliche Werkstücke hinaus. Zu sehen sein werden meisterlich gefertigte Arbeiten mit und aus Blumen. Hinzu kommt eine Vielzahl von Objekten, die aus Holz, Wurzeln, Weiden oder Rindenstücken gefertigt wurden. Papierarbeiten, die von watteweich bis kantig scharf anmuten, komplettieren die Ausstellung.

„Mich treibt die genaue Arbeit mit Oberflächen an. Einen neuen Blickwinkel auf bekannte Materialien zu schaffen, zu überraschen mit Farben und Formen, das ist für mich eine Motivation“, so die Künstlerin. Für Fragen der Besucher steht sie am Freitagnachmittag, ab Samstagmittag und während des gesamten Sonntags bereit.

Brigitte Schüller arbeitet seit mehr als 30 Jahren mit Blumen und Werkstoffen aus der Natur. Seit 2004 führt sie als Floristmeisterin die Blumerei Schüller mit ihrem Sohn Frank. Die Ausstellung Blumikat erweitert sie beständig mit neuen Arbeiten. Weitere Informationen gibt es unter www.blumikat.de.

