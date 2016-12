Bonbons für den Tiergarten

„Gut für den Hals – gut für den Tiergarten Odenkirchen“ - unter diesem Motto werden Hustenbonbons mit dem Konterfei des neues Prinzenpaares verkauft. Der Erlös geht an den Tiergarten. Von der Redaktion

Das neue Prinzenpaar der Stadt Mönchengladbach, Prinz Norbert I. und Prinzessin Niersia Barbara, freuen sich über eine weitere Aktion zur Unterstützung ihrer Spendenaktion zugunsten des Tierparks Odenkirchen.

Wie schon in der letzten Session unterstützt der Apotheker Michael Neukirchen mit einer Verkaufsaktion den guten Zweck. Seit dem 15. Dezember sind in seinen drei Apotheken Hustenbonbons in einer Dose erhältlich, auf deren Deckel ein Bild des Prinzenpaares abgedruckt ist. Von jeder verkauften Dose gehen 1 Euro Spende an den Tiergarten in Odenkirchen. Michael Neukirchen: „Der Tiergarten ist einer der wichtigsten Naherholungseinrichtungen unserer Stadt gerade für Familien mit Kindern. Deshalb unterstütze ich gerne die Spendenaktion des neuen Prinzenpaars.“

Das Prinzenpaar freut sich natürlich über diese Aktion und hofft nun gemeinsam mit Michael Neukirchen auf viele verkaufte Dosen. „Eine schöne Aktion unter dem Motto ’Gut für den Hals – gut für den Tiergarten Odenkirchen’, deren Erlös unser Projekt eines neuen Meerschweinchen-Gehege für den Tiergarten in Odenkirchen sehr schön unterstützt“, freuen sich Prinz Norbert I. und Prinzessin Niersia Barbara. Sie gehen selbst mit gutem Beispiel voran: Anfang Januar werden sie sich bei Apotheker Neukirchen mit einem ausreichenden Vorrat für die Session eindecken, um stets bei guter Stimme zu bleiben. Standesgemäß wird der Besuch dann im Ornat stattfinden.

(Report Anzeigenblatt)