Boykott gegen „Bailey“

Ein bisher einmaliger Vorgang: Nachdem ein Video mit Tierquälerei aus der Produktion des Hundefilms „Bailey – ein Freund fürs Leben" bekannt wurde, boykottiert das Comet Cine Center in Mönchengladbach den Streifen – mit riesigen Reaktionen in den sozialen Netzwerken.

Der Marketing und Event-Leiter vom Comet Cine Center, Markus Brinkmann, sagt stolz: „ Tausende haben auf Facebook unsere Entscheidung gelobt mit Worten wie ’Respekt!’ und ’Hut ab!’“ In Deutschland sieht sich das Kino, das von den Besucherzahlen her zu den Top 30 zählt, in einer Vorreiterrolle. „Viele Häuser werden folgen.“

