Das Kapellchen braucht Hilfe

2017-02-03

Der verstorbene Münsterpropst Eddi Erlemann war Ideengeber für die Nutzung der Brandtskapelle und das zugehörige TaK in der Rudolfstraße. Hier wie dort sollen diejenigen, die in ihrem Leben nicht so viel Glück gehabt haben, Kraft tanken. Jetzt ist es das Kapellchen selbst, das Hilfe braucht. Von Ulrike Mooz