Das komplette Ausbildungspaket

Eine große Gruppe an Auszubildenden und Umschülern begrüßt der AV Ausbildungsverbund Mönchengladbach. Unternehmen können auf Wunsch den AV mit der kompletten Ausbildung ihrer jungen Mitarbeiter beauftragen. Diese Gruppe wird in den Berufen Mechatroniker, Industriemechaniker und Industrieelektriker ausgebildet. „Unsere Kunden können bei uns sowohl die ganze Ausbildung, als auch einzelnen Module buchen“, sagt AV-Geschäftsführerin Vera Kamlowski. Die Umschüler in den Berufen Industrieelektriker, Industriemechaniker, Fachkraft für Metalltechnik, Mechatroniker, Elektroniker für Geräte und Systeme sowie Zerspanungsmechaniker werden in den eigenen Werkstätten an der Landgrafenstraße ausgebildet. Die Umschulung wird über die Agentur für Arbeit sowie das Jobcenter durch Bildungsgutscheine gefördert. Wie Kamlowski erklärt, gibt es bei vielen Unternehmen immer noch Irritationen über die Zugehörigkeit des Ausbilungsverbunds. „Die AV Ausbildungsverbund MG GmbH ist aus den Lehrwerkstätten von ’Schlafhorst’ entstanden. Unser Sitz liegt zwar auf dem Gelände von SMS Meer, wir sind aber nicht deren Ausbildungsstätte.“ Von der Redaktion