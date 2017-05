Der rasche Tod der Roteiche

Rund um die Brucknerallee, der grünen Lunge Rheydts, strebt mancher prächtige Baum empor. Nur einer der schönsten, Nr. 18, der ist seit Februar weg: zuletzt noch als völlig gesund eingestuft, 30 Meter hoch, 25 Meter-Krone, über hundert Jahre alt, eine Roteiche. Die Nachbarn sind sauer. Von Klaus Schröder

Rheydt. Sie drängen sich nicht gern in die Öffentlichkeit, aber sie müssen. "Wir sind doch für die Schöpfung verantwortlich und wollen sie bewahren", sagt Margret Obenhaus, während sie Kaffee eingießt. In ihrem Wohnzimmer haben sich Hannah Pongs, Veronika Jansen, Sabine Drewes und Joachim Haas versammelt, um ihre Empörung auf den Punkt zu bringen.

Veronika Jansen sagt: "So schnell wird sonst nie gefällt." Und: "Wenn der Baum von Pilzen befallen war, hätten wir gern darüber gesprochen, wie man ihn retten kann." Einfach plattmachen, das ginge nicht. Die anderen nicken und Joachim Haas pflichtet bei: "Das Grün hier wird immer weniger." Als Beleg zeigt er Fotos aus verschiedenen Jahren, die er extra für den Termin ausgedruckt hat. Grund für den Blätterschwund sind Neubauten, die von der Gartenstraße aus erschlossen werden. Der neue Besitzer der Parzelle, auf dem der Baum stand, hatte die Beseitigung beantragt. Dem sei ein Gutachten vorausgegangen. Doch die spätere Akten-Einsicht ergibt: Von einem Gutachten keine Spur. Die mags allerdings beruft sich auf mehrfache Prüfungen ihrerseits, die nur einen Schluss zugelassen hätten: "Die Stand- und Bruchsicherheit ist nicht mehr gewährleistet." Die Baumschützer wollen diese Aussage nicht schlucken. So hätte in einem Telefonat der Bauherr eingeräumt, er persönlich würde den Baum niemals gefällt haben.

Die Verdichtung des Areals ist noch nicht vorbei, die Verantwortlichen der mags hätten sie aber beruhigen wollen: Weitere Fällungen seien nicht geplant. Verwundert es, dass die Anwohner dem Versprechen – misstrauen? Für Veronika Jansen ist klar: "Man kann sowas von dran fühlen, dass nicht alle Informationen auf dem Tisch liegen." Zusammen mit ihrem Vater Ulrich hat Hannah Pongs das nächste Ziel vor Augen: "Wir werden die Düsseldorfer Regierungspräsidentin bitten, die Genehmigung für die Fällung der Roteiche Nr. 18 und das Schicksal aller geschützten Bäume auf dem Grundstück Gartenstraße zu überprüfen."