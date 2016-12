Die Beatles sind zurück

Die Beatles kommen zurück auf die Bühne - zumindest ihre Hits in der Show „Yesterday“. Am Sonntag, 15. Januar, gibt es die Show in der Kaiser-Friedrich-Halle zu sehen. Wir verlosen 3 x 2 Tickets. Von David Friederichs

Keine Band hat die Musikwelt so nachhaltig geprägt wie die Beatles. Ihre Popularität ist seit über 50 Jahren ungebrochen. Die Show „Yesterday – a tribute to the Beatles“ bringt die vier Liverpooler endlich zurück auf die Bühne. Vier erstklassige Musiker aus Großbritannien, Frankreich und Deutschland verkörpern John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr so authentisch, dass man sich in einem Konzert der wahren Beatles glaubt. Die aktuelle Deutschland-Tournee startet pünktlich zum 50. Jahrestag von „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“, dem „besten Album aller Zeiten“ (Rolling Stone). Als Fab Four entführen Eric Paisley alias John Lennon, Cyril Laurent alias Paul McCartney, Billy Shears alias Ringo Star und Mike Wilbury alias Georg Harrison ihr Publikum authentisch, mit viel Liebe zum Detail ins Flair der sechziger Jahre. Karten gibt es in unseren Geschäftsstellen „die Anzeige“, Berliner Platz 11 und Marktstraße 5. (Report Anzeigenblatt)