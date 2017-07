Die letzten Infos rund um die Tour

Wenn am heutigen Sonntag die Tour de France über eine Strecke von 20 Kilometern durch Mönchengladbach rollt, führt dies zwangsläufig zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Straßensperrungen. Wir haben nochmals die wichtigsten Hinweise für Sie zusammengestellt. Von David Friederichs

Die Stadt richtet drei sogenannte „Hot Spots“ ein, die nicht nur eine gute Sicht auf die Radrennprofis ermöglichen, sondern auch ein entsprechendes Rahmenprogramm bieten. Für die erste Sprintwertung der Tour werden auf der Bismarckstraße drei Tribünen aufgestellt, die insgesamt Platz für rund 350 Zuschauer bieten. Gegenüber auf der Kaiserstraße steht eine Großbildleinwand von 50 qm. In Höhe von Hausnummer 75 wird das Ziel des Sprintes sein.

Der erste „Hot Spot“ ist an der Kaiser-Friedrich-Halle angesiedelt. In Verbindung mit dem Niederrheinischen Radwandertag soll sich hier alles rund um das Fahrrad drehen. Eine Großbildleinwand soll die komplette Etappe zwischen Düsseldorf und Lüttich übertragen. Das Rahmenprogramm beginnt um 10 Uhr mit dem Start des Niederrheinischen Radwandertages und endet gegen 18 Uhr.

Der zweite „Hot Spot“ ist der Tellmannplatz in Rheydt. Auch hier wird eine Großbildleinwand aufgebaut. Ein buntes Bühnenprogramm von 10 bis 18 Uhr ist geplant. Der vom City Management Rheydt geplante „Hot Spot“ soll französisches Flair vermitteln und bietet allerlei leckere französische Spezialitäten an.

Der Wickrather Marktplatz ist der dritte Anlaufpunkt für alle, die mehr erleben wollen. Hier sollen bevorzugt Familien von 10 bis 18 Uhr ein entsprechendes Programm vorfinden. Geplant sind mehrere spektakuläre und großräumige Hüpfburgen. Eine Videoleinwand gibt es auch hier.

Die Sprintstrecke in der Innenstadt von Mönchengladbach wird ab Rathenaustraße bis zur Hohenzollernstraße komplett abgegittert. Die Bismarckstraße ist bereits seit gestern 16 Uhr gesperrt und wird zum Berufsverkehr am Montagmorgen, 3. Juli, wieder frei sein. An der gesamten Strecke durch das Stadtgebiet gilt bis heute um 18 Uhr ein Haltverbot. Die Strecke ist von 8 bis etwa 18 Uhr komplett gesperrt. Sackgassen und Garagenhöfe, die an der Tourstrecke liegen, sind ebenfalls nicht zu erreichen.

Die folgenden vier Querungsstellen sind heute noch bis 10 Uhr geöffnet (danach können diese nur noch im Notfall von Rettungsfahrzeugen genutzt werden):

– Streckenteil Korschenbroicher Straße / Querung Volksbadstraße; – Streckenteil Rheydter Straße / Querung Hof- und Brunnenstraße – Streckenteil Wickrather Straße / Querung Tippweg / Berliner Straße – Streckenteil Reststrauch / Querung Geistenbecker Ring

Der genaue Streckenverlauf ist: Korschenbroicher Straße, Berliner Platz, Rathenaustraße, Bismarckstraße, Hohenzollernstraße, Hermann-Piecq-Allee, Sternstraße, Waldnieler Straße, Hittastraße, Speicker Straße, Rheydter Straße, Friedrich-Ebert-Straße, Wilhelm-Schiffer-Straße, Bahnhofstraße, Wickrather Straße, Reststrauch, Gelderner Straße, Poststraße, Trompeterallee, Hochstadenstraße, Beckrather Straße, Wickrathberger Straße, Straße „Auf dem Damm“, Berger Dorfstraße, Straße Stahlenend, Plattenstraße, Heckstraße stadtauswärts.

Die NEW bietet von den Parkplätzen im Borussia-Park im Nordpark von 10 bis 19 Uhr einen Shuttleservice nach Rheydt zur Mittelstraße und nach Mönchengladbach zur Aachener Straße (gegenüber der Stadtverwaltung) an. Parkplätze und Shuttle sind kostenfrei.

Der Liniennetzplan und alle Fahrplandaten der NEW für den heutigen Sprint-Sonntag sind unter www.new-mobil.de verfügbar.

Besucher von auswärts, die mit dem Auto Mönchengladbach anfahren, sollten die empfohlenen Parkplätze im Nordpark aufsuchen. Besucher aus Mönchengladbach sollten zu Fuß kommen, mit dem Fahrrad anfahren oder den ÖPNV nutzen.

Die Autobahnzu- und -abfahrt A 61 Wickrath ist heute von 7 bis 20 Uhr geschlossen.

Die Autobahnzu- und -abfahrt A 61 Güdderath ist geöffnet, das Weiterfahren in Richtung Wickrath ist jedoch nicht möglich.

Informationen am heutigen Sonntag gibt es unter www.tourmg.de oder am Infotelefon unter 02161 / 25 20 17.

(Report Anzeigenblatt)