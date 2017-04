Die Magie der Travestie

Die Golden Girls kommen in die Stadt und der Extra-Tipp verlost drei mal zwei Freikarten. Von der Redaktion

Mit der neuen Revue Show der Golden Girls erleben die Zuschauer am Samstag, 22. April um 20 Uhr im TIG, Eickener Straße 88, einen ganz besonderen Abend zum Lauschen, zum Lachen und zum Staunen. Komödianten und Entertainer wie es sie nur selten gibt, zeigen in dieser Show wieder einmal ihr Können. Die Golden Girls nehmen ihr Publikum bei der Hand und führen es in ein magisches Land – singend, lachend, einfach lustvoll und immer hautnah am Publikum mit einem Augenzwinkern.

Einfach unwiderstehlich wechseln die Golden Girls die Rollen rasend schnell und erzählen mit umwerfendem Humor saukomische Geschichten aus dem Leben. Lachtränen gibt es gratis dazu.

Mit Glimmer und Glanz und wunderschönen Showkostümen mit Federn und Strass interpretieren die Herren Damen wunderschöne Chansons und Evergreens – und das alles live! Die Show der Golden Girls ist Bühnenzauber pur.

Der Extra-Tipp verlost drei mal zwei Freikarten für die Vorstellung am 22. April.

Einfach bis zum 17. April eine Mail mit dem Betreff „Magie der Travestie“ an gewinnspiel@extra-tipp-moenchengladbach.de schicken und mit ein bisschen Glück gewinnen! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

(Report Anzeigenblatt)