Die Zukunft der Mönchengladbacher City sichern

Die Verwaltung legt einen Rahmenplan für den Abteiberg vor. Das umfangreiche Planwerk wird am 7. Juni in der Bezirksvertretung Nord im Rathaus Abtei und am 20. Juni im Planungs- und Bauausschuss im Rathaus Rheydt zum Beschluss vorgelegt. Von der Redaktion