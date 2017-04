Update Drei Festnahmen wegen Kreditbetrug und Flaschgeld FOTO: Stephan Schellhammer FOTO: Stephan Schellhammer 2017-04-05T09:36+0200 2017-04-05T09:25+0200

In Mönchengladbach und Krefeld kam es am frühen Morgen zu gleich mehreren (insgesamt 16) Polizei-Einsätzen im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens, unter anderem auf der Künkelstraße und in Pongs. Dabei wurden drei Mönchengladbacher im Alter von 33, 34 und 34 festgenommen.