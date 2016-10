Ein großes Lob für drei kleine Helden

Nick Loobes (10 Jahre), Jason Mc Laughin (11 Jahre) und Nico Sommer (11 Jahre) durften jetzt zum Dank für ihre Ehrlichkeit und ihren beherzten Einsatz einen „Polizeinachmittag“ auf dem Gelände des Polizeipräsidiums verbringen. Von der Redaktion

Nick hatte im April einen vierstelligen Bargeldbetrag in Odenkirchen auf der Straße gefunden. Nachdem er das gefundene Geld seiner Mutter übergeben hatte, begaben sich beide zur Polizeiwache in Rheydt, um es als Fundsache abzugeben.

Jason und Nico waren am 20. Juli dabei Pokémons zu fangen, als sie in Neuwerk beobachteten, wie ein 72-jähriger Mann mit seinem Motorroller wegrutschte und stürzte. Beide Jungs eilten ihm zur Hilfe und warteten bis zum Eintreffen von Polizei und Rettungskräften an seiner Seite.

Den drei Kindern wurde im Namen des Polizeipräsidenten Mathis Wiesselmann ein Lob für ihr Handeln ausgesprochen. Durch den Verkehrssicherheitsberater Erwin Hanschmann erfolgte dann eine für die Drei organisierte Führung durch das Polizeipräsidium.

(Report Anzeigenblatt)