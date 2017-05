Ein Traum in Blech und Chrom

Das Dutzend ist voll: vom 4. bis 6. August finden die mittlerweile 12. Classic Days auf und um Schloss Dyck statt. Besonders freuen sich die Veranstalter in diesem Jahr, den Safety Car-Fahrer der Formel Eins Bernd Mayländer begrüßen zu können und die offizielle Feier zum 70. Geburtstag von Ferrari auszurichten. Von Yvonne Simeonidis

„Exit real world – enter Classic Days“: so stand es auf einem selbst gebastelten Ortsschild am Rande der Classic Days und es bringt auf den Punkt, was dieses Klassiker- und Motorfestival auf Schloss Dyck so besonders macht. Denn neben einer kaum überschaubaren Zahl „alter Schätzchen“ macht man an diesem Wochenende Anfang August eine kleine Zeitreise – inklusive epochen-echter Kleidung, Musik und großem Picknickgelände. Von den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts bis in die verrückten Siebziger finden sich Outfits, Fahrzeuge und mehr. „Wir bieten zwölf Veranstaltungsbereiche“, erzählt Marcus Herfort, Vorstand Classic Days e.V., „diesen verrückten Mix können wir nur bieten, weil wir ein so bunter Verein mit vielen Interessen sind. Wir haben für jede Spielart einen Spezialisten.“

Das große Oldtimer-Treffen mit nicht weniger als 7 500 Fahrzeugen auf dem Dycker Feld, die große Garten-Picknick-Party für die ganze Familie, Rundfahrten auf der „Rennstrecke“, unzählige Stände, das Lager der historischen Camper – die einzigen, die über Nacht auf dem Gelände bleiben dürfen – die Rennfahrerlegenden und Besonderheiten wie die offizielle Geburtstagsfeier für Ferrari machen Schloss Dyck Anfang August zum Anziehungspunkt für Menschen aus aller Welt von der Eifel bis Australien. Die Frauen wird es natürlich auch in Scharen zu den „tollen Kisten“ ziehen und nicht nur, wie Rüdiger König vom Verein Classic Days meint, zu den Modenschauen, die ebenfalls mit auf dem Programm stehen.

All dies wäre ohne die enge Kooperation mit der Stiftung Schloss Dyck nicht möglich. „Classic Days und wir haben immer voneinander profitiert“, betont Jens Spanjer, Stiftung Schloss Dyck, „auch wenn es jedes Jahr eine Herausforderung ist, haben die Classic Days das Schloss Dyck und die Stiftung um ein Vielfaches bekannter gemacht.“ Die Stiftung ist für die Infrastruktur im Hintergrund verantwortlich und organisiert in enger Absprache mit dem Verein Classic Days welche Bereiche der Schlossanlage wie genutzt werden können.

Der Erfolg gibt den Machern recht: bereits zum dritten Mal in Folge – „jetzt müssen wir erstmal ein Jahr aussetzen“, Marcus Herfort – sind die Classic Days vom Branchenmagazin „Motor Klassik“ aus 800 nationalen und mehreren internationalen Motorfestivals zur Veranstaltung des Jahres gewählt worden. Als besonderen Service gibt es ab den kostenlosen Parkplätzen in Jüchen und Grevenbroich kostenlose Shuttle-Busse. Auch wenn die Veranstalter empfehlen, sich seine Karten im Vorverkauf zu sichern, gibt es immer genug Tickets am Classic Days-Wochenende.

(Report Anzeigenblatt)