Eine Institution in der Stadt: 30 Jahre Clown Pepe

Clown Pepe ist in unserer Stadt eine Institution. Seit mittlerweile 30 Jahren begeistert er seine kleinen wie großen Zuschauer. Anlässlich seines 30-jährigen Bühnenjubiläums lädt er am Freitag, 23 Dezember, um 15 Uhr in die Räume des Fördervereins Bütz, Giesenkirchener Straße 247, ein. Geboten wird eine kleine etwa einstündige Show von Clown Pepe und seinem Sohn Clown Jo Jo. Natürlich gibt es selbst gefertigte Luftballon-Tiere und Autogrammkarten für alle, ebenfalls Kaffee und Plätzchen für die Eltern. Alles gratis und ohne Eintritt. Von der Redaktion