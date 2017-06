Eine starke Frau und ihre drei Männer 2017-06-02T13:21+0200 2017-06-02T13:21+0200

Der ehemalige Borussia- und Nationalspieler Oliver Neuville und seine Frau Koula sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Am Mittwoch, 24. Mai, kam der kleine Leandro um 13.12 Uhr im Krankenhaus Neuwerk zur Welt – mit 53 Zentimetern sowie 3 655 Gramm rundum gesund. Es ist das zweite Mal, dass die Neuvilles im Krankenhaus Neuwerk entbinden, Sohn Alessandro ist 2010 ebenfalls hier geboren worden. „Wir haben uns damals schon sehr gut aufgehoben gefühlt, daher war es klar, dass Leandro auch in Neuwerk zur Welt kommt“, so der 44-jährige Neuville. Die Geburt fand ganz stilecht im Borussia-Kreißsaal statt und war schon bald geschafft, wie Koula erzählt: „Ein besonderer Dank geht an die Hebammen und Herrn Dr. Dürselen, die mich bei der Entbindung toll unterstützt haben.“ Von der Redaktion