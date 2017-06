Eine Tonne, ein Königreich für eine Tonne! FOTO: Privat FOTO: Privat 2017-06-02T13:21+0200 2017-06-02T15:01+0200

Das Thema Müll treibt in Mönchengladbach Bürger wie Verwaltung immer wieder um. Alexander Feron hat jetzt eine Petition für die Einführung der gelben Tonne in der Vitusstadt gestartet, denn ihm, wie so vielen anderen, sind die Gelben Säcke ein Graus. Von Yvonne Simeonidis