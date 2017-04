Eine völlig neue Büro-Welt 2017-04-13T14:02+0200 2017-04-13T14:02+0200

Anfang April war Grundsteinlegung, ein knappes Jahr später werden die ersten Mieter ins „Paspartou“ einziehen können. Das anspruchsvolle Gebäude-Ensemble ist mehr als ein neues Bürogebäude – es ist ein Signal an Investoren und Unternehmen, was in den kommenden Jahren alles in Mönchengladbach möglich sein wird. Von Jan Finken