Das Theater Mönchengladbach macht an diesem Sonntag einen Ausflug nach Hollywood. In „Marlene, Judy, Marilyn – Endstation Hollywood“ schlüpfen drei Theaterdarstellerinnen in die Rollen ihrer Idole. Von der Redaktion