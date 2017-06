Er kämpft gegen die Kippen 2017-06-06T17:42+0200 2017-06-06T17:42+0200

In Rüdiger Dardas Augen läuft in der Gesellschaft einiges schief. Der Handwerker klagt an: „Der öffentliche Raum wird immer mehr als Aschenbecher missbraucht.“ Als er jetzt auf der Neusser Straße einem Raucher sein weggeschnipptes Eigentum zurück in dessen Hemdtasche stecken wollte, gab es Ärger mit der Polizei – für ihn. Von Klaus Schröder