Erste Sieger stehen fest

Am vergangenen Wochenende fanden beim Sparkassen-Indoor-Cup im Laola-Fußballcenter die ersten Finalspiele statt. Von der Redaktion

Der Sparkassen-Indoorcup gehört zu den größten Sportveranstaltungen im Jugendbereich in der Stadt. Seit Anfang Januar kämpfen hier 165 Jungen- und Mädchenteams im Fußball um den Siegerpokal. Am vergangenen Wochenende standen die ersten Finalrunden an. Bei den C-Junioren setzte sich am Samstag Fortuna Mönchengladbach im Finale mit 5:3 gegen Concordia Viersen durch, aus Rang drei kam der VfL Giesenkirchen durch ein 4:3 im kleinen Finale gegen den TuS Liedberg. Am Sonntag suchten die B- und A-Junioren ihren Sieger. Bei den B-Junioren siegte Fortuna Mönchengladbach im Finale mit 3:0 gegen den TuS Wickrath, der ASV Süchteln bezwang im kleinen Finale die Sportvereinigung Odenkirchen klar mit 7:2.

Sieger bei den A-Junioren wurde zum Abschluss des Wochenendes der ASV Süchteln, der sich erst in der Verlängerung mit 6:5 gegen den SV Lürrip durchsetzen konnte. Im Spiel um Platz unterlag der VfL Giesenkirchen mit 3:5 dem Rheydter SV.

Am kommenden Wochenende geht es im Laolo-Fußballcenter mit den Vorrunden der D- und E-Junioren weiter.

(StadtSpiegel)