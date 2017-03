Esch Immobilien: Ihre Experten vor Ort

Das Team vom Schelsener Immobilienbüro Esch vermittelt gepflegte Immobilien in Mönchengladbach und der Region. Von der Redaktion

Insbesondere in Giesenkirchen und Schelsen kennen sich die Mitarbeiter gut aus. Und wissen, was gesucht wird: „Für Immobilien mit einem vernünftigen Preis-/ Leistungsverhältnis haben wir in der Regel schon vorgemerkte Interessenten“, so Marcus Esch. Wichtig ist den Verkauf mit dem richtigen Preis zu starten. Als Verkäufer möchte man den besten Preis für seine Immobilie erzielen. Dazu muss man wissen, wie viel die Immobilie wert ist und zu welchem Preis man sie bei der aktuellen Marktlage anbieten kann. Mit einer umfassenden Wertermittlung und Marktanalyse starten Verkäufer optimal in den Verkauf. Egal, ob Sie erst einmal an einer unverbindlichen Bewertung durch die Wertexperten interessiert sind oder bereits einen konkreten Verkaufswunsch haben: Die Mitarbeiter von Esch Immobilien stehen Ihnen gern zur Verfügung.

(Report Anzeigenblatt)