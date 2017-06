Experimente für Augen und Ohren 2017-06-02T13:21+0200 2017-06-02T13:21+0200

Für manch einen mag ein bisschen schwer verdaulich sein, was die Ensemblia alle zwei Jahre an zeitgenössischer Kultur auf den Tisch bringt. Für Kenner ist es feinste Kost. Das älteste spartenübergreifende Festival des Landes findet wieder vom 21. bis 25. Juni in Mönchengladbach statt. Der Eintritt kostet in den meisten Fällen nichts. Von Ulrike Mooz