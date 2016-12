Festkleiderbörse in Geistenbeck

Schon zum 24. Mal veranstaltete die St. Josef Schützenbruderschaft Geistenbeck eine Festkleiderbörse. Termin ist der 15. Januar. Von der Redaktion

Die Idee eine Festkleiderbörse zu veranstalten hatte Brigitte Schlossmann mit ihrer 1991 innerhalb der St. Josef Schützenbruderschaft Geistenbeck gegründeter Gruppe „Trachtenfrauen“. Nach vielen Überlegungen und Diskussionen über Form, Ort und Angebot, konnte im Januar 1993 die erste Festkleiderbörse stattfinden. Der Andrang war unerwartet riesig. Rund 300 Kleider wurden in Kommission genommen. Besenstiele mussten die Kleiderständer stützen. Mit dem Erlös wurde das Christopherus Hospiz unterstützt. Von 1993 bis heute wird die Festkleiderbörse immer am zweiten Januar-Wochenende durchgeführt. Acht Jahre von der Gruppe Trachtenfrauen, und danach, bis heute, von zehn Frauen der St. Josef Schützenbruderschaft, vorneweg Brigitte Schlossmann. Das Angebot wurde von anfangs reinen Schützenfestkleidern erweitert. Heute nehmen die Damen Schützenfestkleider, festliche Damenmode, Cocktailkleider und Abiballkleider in Kommission. Tatkräftige Hilfe beim Auf- und Abbau der Kleiderständer und Umkleidekabinen erhalten die Damen von ihren Schützenbrüdern. Alle Beteiligten sind ehrenamtlich tätig, so dass der gesamte Erlös aus Gebühr, Verkaufsprovision und Kuchenverkauf jedes Jahr für einen sozialen Zweck zur Verfügung gestellt wird. So konnten bis heute über 25 000 Euro an die verschiedenen Einrichtungen gespendet werden.

Am 15. Januar 2017 findet die schon 24. Festkleiderbörse im Pfarrheim Heilig Geist Geistenbeck, Stapper Weg 335, statt. Auch diesmal nehmen die Damen Schützenfestkleider, festliche Damenmode, Cocktailkleider und Abiballkleider in Kommission. Die Kleiderannahme ist am Samstag, 14. Januar, von 16 bis 18 Uhr. Der Verkauf folgt am Sonntag von 11 bis 16 Uhr.

Wie immer ist der gesamte Erlös für einen sozialen Zweck bestimmt. Fragen beantwortet Brigitte Schlossmann unter 02166 / 18 79 77 oder 02166 / 15 050.

(Report Anzeigenblatt)