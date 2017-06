Gar nicht ohne, diese Bohne FOTO: Jürgen Laaser FOTO: Jürgen Laaser 2017-06-23T14:02+0200 2017-06-23T14:01+0200

Die Saubohne oder dicke Bohne hat den Älteren von uns in der Kindheit schon manches Mal das Mittagessen vergrätzt. Rheinische Landwirte haben die unterschätzte Hülsenfrucht jetzt aber wiederentdeckt – als heimischen Eiweißträger mit umweltfreundlichen Eigenschaften. Der Güdderather Bäckermeister Benedikt Andler hat als erster damit experimentiert und ein – sauleckeres – Brot entwickelt.



Es ist dunkel, riecht und schmeckt kräftig herzhaft und hat wenig Gluten: Ackbo hat Bäckermeister Benedikt Andler, 22, seine Brotneuerfindung getauft, Ackerbohnenbrot. "Ich habe die Ackerbohnen mit Dinkel gemischt, weil sie alleine nicht backfähig sind", sagt Andler. Vier Monate hat der junge Bäcker getüftelt, geschrotet, geröstet und gebacken, bis das erste Ackbo im Regal der Kelzenberger Bäckerei in Güdderath lag. Das war am 9. Juni. Seitdem hat das Brot einen geschmacklichen Siegeszug durch die Gaumen seiner Kunden angetreten, obwohl die dicke Bohne nicht gerade zu des Deutschen Lieblingsspeisen gehört. Erfreulicher Nebeneffekt: Das Brot ist auch noch besonders lange haltbar, weil beim Kneten viel Wasser zugesetzt werden muss, was bei längerer Liegezeit an die Krume wieder abgegeben wird. So wird das Brot später "drüsch" als andere Sorten.

Die Wiederentdeckung der Hülsenfrucht ist einer Gruppe innovativer rheinischer Landwirte zu verdanken, die in Zeiten von Diskussionen um die Freihandelsabkommen TTIP und CETA dem gentechnisch veränderten Soja aus dem Ausland etwas Rheinisches entgegen setzen und die Ackerbohne wieder anbauen wollen. Von Ulrike Mooz