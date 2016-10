Graffiti und Senioren? Passt!

Auf dem Wegberger Dorf hat Maklerin Petra Slugocki ein kleines Paradies für Senioren geschaffen. Speziell auf die Bedürfnisse angepasste Bungalows stehen ganz ländlich und trotzdem zentral für ältere Menschen bereit. Und damit noch nicht genug: Die Hausfront kann ab jetzt niemand mehr übersehen. Von Gina Dollen

„Sie müssen ein Stück weiter zurück gehen, da – erkennen Sie den Schriftzug?“, fragt Johannes Veit und blickt dabei auf das Kunstwerk an der weißen Häuserfront. Und tatsächlich sieht man das Bild, mit einer gewissen Entfernung ist der Schriftzug „This is my home“- also „Das ist mein Zuhause“ zu erkennen. In ganz abstrakter Form hat der freischaffende Künstler das Bild innerhalb von nur vier Tagen an die Hauswand gesprayt.

Bis hierhin noch nicht ungewöhnlich, doch: das Bild ist nicht etwa für eine coole Studententruppe, die eine außergewöhnliche Hauswand haben möchte, sondern für die Wegberger Senioren, die hier bald einziehen werden.

Sprayen und Senioren, zwei Dinge die auf den ersten Blick nicht wirklich zusammen passen. „Graffiti ist mit so viel negativer Publicity belastet, dass viele die Kunst dahinter vergessen. Unsere Senioren haben sich wirklich gefreut, aber wir haben natürlich auch nicht gesagt ’ihre Wand wird besprayt’, sondern ’auf ihrer Wand entsteht ein Kunstwerk’“, erzählt Petra Slugocki, die die fünf Bungalows gekauft, geplant und an die Senioren vermittelt hat. Die 92 Quadratmeter großen Gebäude sind ganz individuell auf die Wünsche der Senioren angepasst, ob ein großes Bad, ein zweites Zimmer oder eine barrierefreie Dusche.

Künstler Johannes Veit war sofort begeistert von dem Projekt. „Als Künstler sucht man immer nach Flächen und das hier, das ist eine sehr schöne“, erklärt er schmunzelnd. Drei Bilder gab es zur Auswahl, ausgewählt haben die Bewohner das abstrakteste.

Das Projekt könnte nicht funktionieren, wenn es keine Sponsoren dafür gäbe, denn den Senioren Geld abnehmen, das wollte Petra Slugocki nicht. „Wir sind eine junge Firma und Graffiti passt sehr gut dazu, deswegen haben wir das gerne unterstützt“, so Christoph Jaegers von „Jaegersbau“, die zusammen mit Holzbau Schreinemacher, Thiessen Bedachung, PS Immobilien, Neue Energie Wegberg und Mariusz Ciecierski für die Senioren sponsern.

„Die Reaktionen bisher sind klasse. Jeder, der vorbei läuft, fragt nach und freut sich über das neue Kunstwerk“, so Slugocki, während sie strahlend auf die nun fertig besprayte Hauswand schaut.

