Greta feiert „Summer of Love“

Der Schillerplatz und seine Umgebung verwandeln sich am Sonntag, 9. Juli, von 11 bis 20 Uhr erneut in Greta, den Markt der schönen Dinge. Von der Redaktion

Erstmals in neun Jahren wurde der Termin des Marktes verlegt, da am kommenden Sonntag die Tour de France durch Mönchengladbach rollt. Ebenfalls erstmals wird Greta 150 Aussteller begrüßen. Sie kommen mittlerweile nicht nur aus Deutschland sondern sogar aus Barcelona oder Sofia. Es gibt indisch bemalte Möbel und Gitarren, Henna Tattoos, nachhaltige Mode, Upcycling in jeglicher Form und mehr.

Der neueste Trend, wetterunabhängig zu sein, wird bei Greta selbstverständlich auch unterstützt. Daher sind gleich drei Fashiontrucks mit an Bord. Ein Rahmenprogramm mit Kinderbespaßung – beispielsweise werden Blumenkränze und Seedbombs gebastelt – gibt es natürlich ebenfalls.

Da der Margarethengarten doch noch nicht bebaut wird, haben die Jungs und Mädels vom Verein Waldhaus die Möglichkeit mit einer „All you need is love“-Open Air Party ein Margarethen-Revival zu feiern. Der Verein Kulturkram kümmert sich um die Kids, das Groove Institute wird mit Livemusik und einer Bastelaktion vor Ort sein und natürlich gibt es noch weitere Überraschungen. Auf dem Schillerplatz findet sich dieses Jahr die komplette Gastro mit indischem, mexikanischem, vietnamesischem, veganem, spanischem und italienischem Essen. Darüber hinaus können sich die Lokalpatrioten freuen, es gibt frisch gezapftes Hensenbier von der Hasenbande.

Die Veranstalter empfehlen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu Greta zu kommen. Der Schillerplatz liegt gleich hinter dem Hauptbahnhof.

(StadtSpiegel)