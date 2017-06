Heute Straßensperrungen für Straßenrennen 2017-06-23T14:01+0200 2017-06-23T14:01+0200

Eine Woche vor der Tour de France schon einmal der Asphalt zum Glühen gebracht. Der RV Möwe Lürrip veranstaltet in Kooperation mit der Marketing Gesellschaft (MGMG) sein 67. Radrennen auf der Bismarckstraße – auf dem Streckenabschnitt der ersten Sprintwertung der Tour. So werden heute ab 10 Uhr mehrere Straßenrennen gefahren, unter anderem die Stadtmeisterschaft im Sprintrennen unter der Schirmherrschaft des Stadtsportbundes. Die Bismarckstraße ist daher zwischen 8 und 20 Uhr zwischen Bismarckplatz und Hohenzollernstraße komplett gesperrt. Ebenso sind die Querstraßen zur Bismarckstraße gesperrt, und zwar Regentenstraße, Kaiserstraße und Steinmetzstraße bis Albertusstraße sowie im nördlichen Bereich die Steinmetz- und Kaiserstraße bis Sittardstraße und die Regentenstraße bis Schillerstraße. Der Parkplatz an der Sittardstraße ist heute von 6 bis 20 Uhr gesperrt. Garagenbenutzer haben eine Zufahrtsmöglichkeit über die Sittardstraße. Die MGMG hat dazu über eine Hauswurfsendung die Anwohner informiert. Von der Redaktion