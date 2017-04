Internet: Tempo-Rausch mit diesem Faden FOTO: schrö FOTO: schrö 2017-04-25T14:32+0200 2017-04-25T14:31+0200

Der 52-jährige Produktingenieur Michael Oellers hält in seinem Büro am Ohlerkamp den orangefarbenen Faden in die Höhe, gerade mal drei Zeitungsseiten dünn. „So sieht eine Glasfaser aus.“ Die Zukunft des Internets. 150 Laserstrecken nebeneinander in diesem Nichts von einem Garn. Vier Spielfilme in hochauflösender Qualität aufnehmen, einen gucken - das geht damit schon jetzt. Oder: Operationen übertragen, den Heizkessel von weitem steuern und vom Supermarkt aus zu Hause nachgucken, was im Kühlschrank fehlt. Von Klaus Schröder