Kamillusfest: Ein Tag für die Familie

Ein buntes Programm für die ganze Familie: Das erwartet die Gäste beim Kamillusfest am Sonntag, 9. Juli, ab 10 Uhr.

Von einer "Teddy-Ambulanz" für die kleinen Gäste in der kbs-Pflegeakademie über die Eröffnung der Kunstausstellung von Malerin Sabine Di Martino im Kolumbarium bis zum gemütlichen Beisammensein bei Live-Musik im Städtischen Altenheim Kamillus. Pater Pützhoven, Superior des Kamillianerordens in Mönchengladbach, freut sich, dass das Fest zu Ehren des heiligen Kamillus so engagiert von allen Beteiligten organisiert wird. Das Besondere: In diesem Jahr ist das Programm des Festes größer als in den vorherigen Jahren. Deshalb sind auch alle Menschen aus den benachbarten Stadtvierteln eingeladen, am Fest teilzunehmen – ebenso wie Freunde und Förderer der einzelnen Einrichtungen. Pater Pützhoven sieht dem Tag voller Vorfreude entgegen: "Wir hoffen, dass viele Gäste unser Kamillusfest besuchen. Besonders schön ist, dass in diesem Jahr erstmals die AWO-Kindertagesstätte Meerblick mit dabei ist."

Traditionell beginnt das Kamillusfest um 10 Uhr mit einer Heiligen Messe im Park. Im Anschluss sind die Besucher herzlich eingeladen, den kbs-Campus zu besichtigen und die vielfältigen Angebote des Altenheims, der Kindertagesstätte und des Kolumbariums kennenzulernen. Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt.

