Kochen mit frischen Zutaten

Viele Familien in Mönchengladbach würden ohne die Tafel nur schwer satt werden. Doch manch einer der Kunden weiß mit Frischgemüse nicht viel anzufangen. Damit ein Umdenken einsetzt, finanziert die Tafel auch noch eine Projekt „Kochen mit Kindern“. Dafür gab es jetzt eine dicke Spende. Von Ulrike Mooz

Blumenkohl, Tomaten, Salat, Reis... Montags, mittwochs und freitags ist Ausgabetag bei der Tafel am Fleenerweg. Dann stapeln sich die Kisten mit Lebensmitteln an der Ausgabe. Doch so manch einer vor allem der jüngeren Kunden weiß mit den Zutaten, vor allem dem frischen Gemüse, mitunter gar nichts anzufangen. „Die hätten lieber, dass wir Tiefkühlpizza in die Menge werfen“, sagt Vorsitzende Monika Bartsch.

Mit einem Kochkurs sollte Abhilfe geschaffen werden, aber der Plan ging nicht auf. Nur mühselig kamen vier Anmeldungen zustande. Am Ende erschien zum Kurs nur eine Kundin. Da beschloss der Tafelvorstand, bei den Kindern anzusetzen und dort Kurse zu finanzieren.

Seit April 2012 finanziert die Tafel nun auch Kochkurse in Jugendfreizeiteinrichtungen. Etwa 350 Kinder haben bisher so kochen gelernt. Doch das kostet. Mit einer Spende über 7 350 Euro aus dem Lidl-Pfandsystem, mit dem die Kunden entscheiden können, ob sie sich das Pfand für die Einwegrückgabe erstatten lassen oder spenden wollen, konnte nun ein weiteres Jahr finanziert werden.

Die Tafel lebt ohnehin nur von der Großzügigkeit ihrer Sponsoren und Spender. Mit fünf Kühlfahrzeugen werden 212 Lebensmittelmärkte in der Woche angefahren, um abzuholen, was dort nicht mehr ins Regal soll. Mehr als 6 500 Rationen sind das im Durchschnitt monatlich, die an die Kunden weiter gegeben werden. 100 ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind mit Transport, Sortierung und Ausgabe beschäftigt.

Wenn über die Essenausgabe hinaus weitere Aktionen finanziert werden müssen, wird weiteres Geld benötigt. „Wir haben für ’Kochen mit Kindern’ bei der Bundes-Tafel einen Antrag gestellt“, sagt Monika Bartsch. Ein weiterer Antrag für drei neue Kühltruhen läuft bereits.

(Report Anzeigenblatt)