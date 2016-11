Kostprobe gefällig?

Der Kulturkram e.V. veranstaltet in Kooperation mit der Kulturküche am Mittwoch, 23. November, die zweite Open Stage in Mönchengladbach. Nach der erfolgreichen Premiere im Mai können wieder zehn Künstler und Musiker eine „Kostprobe“ ihres Talents ohne Wettbewerb auf der Bühne der Kulturküche präsentieren. Egal ob Poetry, Akrobatik, Musik, Tanz oder Comedy – alles kann dabei sein! Das Publikum spendet Applaus und Herzchen an die Künstler und erlebt interessante junge Talente live auf der Bühne. Weitere Infos gibt es via Facebook unter www.facebook.com/kulturkram.kult. Dort werden alle Updates und Infos bekannt gegeben. Die Open Stage beginnt um 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Der Kultukram e.V. freut sich über Spenden. Von der Redaktion

(Report Anzeigenblatt)