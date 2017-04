Lady’s Night: Karten gewinnen

Am nächsten Mittwoch, 26. April, startet im Comet Cine Center die nächste Lady’s Night. Die Frauen erwartet neben der Vorpremiere des Films „Happy Burnout“ wieder ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm. Wir verlosen 2 x 2 Tickets. Von David Friederichs

Das Comet Cine Center rollt den roten Teppich aus - und alle Frauen sind eingeladen. Denn bei der Lady’s Night stehen die Damen einmal mehr im Mittelpunkt, wenn am kommenden Mittwoch, 26. April, der Film „Happy Burnout“ in der Vorpremiere gezeigt wird.

Sektempfang und Foto-Wand, Finger-Food, Mode und Düfte erwarten die Damen ab 19 Uhr im Comet Cine Center zusammen mit zahlreichen Partnern (unter anderem Media Markt, Galeria Kaufhof, Minto, Mayersche Buchhandlung, Edeka Endt, Return). Im Kinosaal dürfen sich die Ladies dann nicht nur auf den Film freuen, sondern auf Moderation und eine Verlosung mit hochwertigen Gutscheinen und Geschenken.

Ab 20.30 Uhr startet schließlich der Film mit Wotan Wilke Möring und Anke Engelke in den Hauptrollen. Dabei versucht Lebenskünstler und Frauenheld Fussel (Möhring), beim Arbeitsamt seine Arbeitsunfähigkeit aufgrund eines Burnouts attestiert zu bekommen. In einer Therapie sieht sich Fussel dann inmitten echter Ausgebrannter. Mit seiner ganz eigenen Art mischt er die Klinik gehörig auf. Karten für die Lady’s Night gibt es im Vorverkauf an der Kinokasse. Weitere Infos auch auf der Facebook-Seite der Comet Cine Centers.

(Report Anzeigenblatt)