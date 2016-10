Lange Kölsche Nacht im Kunstwerk Teilen

Mit dem offiziellen Fassanstich verwandelte sich das Kunstwerk in Wickrath am vergangenen Samstag zur bayerischen Erlebniswelt. Schirmherr Horst Thoren, Gladbacher Schützenchef und Vizepräsident der Europa-Schützen, schlug das Fass an und eröffnete die Megagaudi. Von der Redaktion