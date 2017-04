Langzeitkranke machen Sorgen FOTO: Colourbox FOTO: Colourbox 2017-04-21T13:22+0200 2017-04-21T14:01+0200

Der Trend setzt sich fort: Auch in 2016 ist der Gesamtkrankenstand der AOK versicherungspflichtig Beschäftigten in Mönchengladbach gestiegen. Grund ist der höhere Anteil an Langzeitkranken mit einer Ausfalldauer von mehr als 42 Tagen. Von David Friederichs