Leichenschmaus mit vier Gängen

Das Original Krimidinner von „World of Dinner“ lädt für den 29. Oktober zu einem aufregend kriminalistischen vier -Gänge-Menü auf Gut Hohenholz in Bedburg. Der Stadt Spiegel verlost einmal zwei Freikarten. Von der Redaktion

Veranstalter „World of Dinner“ lädt am 29. Oktober, 19 Uhr, zu einem aufregenden Ausflug in die Krimizeit der 60-er Jahre ein. Auf Gut Hohenholz in Bedburg erleben die Dinnergäste hautnah bei einem erlesenen vier-Gänge-Menü das im Stil von Edgar Wallace inszenierte Verbrechen – ein Highlight für jeden Krimifan.

Und darum geht es: Lady Asthonburry, die trauernde Witwe, begrüßt die geladenen Gäste im Speisesaal von Schloss Darkwood, einem altehrwürdigen Herrenhaus in Schottland. Doch was sich im Verlauf des delikaten vier-Gänge-Menüs abspielt, lässt mysteriöse Verwicklungen erahnen. Die Ermittlungen in dem Fall fördern lang gehütete Familiengeheimnisse und Intrigen ans Licht und gipfeln in gegenseitigen Verdächtigungen.

Der Stadt Spiegel verlost einmal zwei Freikarten (im Gegenwert von je 79 Euro). Einfach bis morgen, Donnerstag, 12 Uhr eine Mail mit Betreff „Leichenschmaus“ an gewinnspiel@stadt-spiegel-moenchengladbach.de schicken. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Karten gibt es unter www.krimidinner.de und www.guthohenholz.de

(StadtSpiegel)