Markt wird zum Lichtermeer

Erstmals wird es ein großes, für jeden offenes, Weihnachtssingen in der Stadt geben. Am Donnerstag, 22. Dezember, laden MKV, die Evangelische Hauptkirche und das Rheydter Citymanagement ab 18 Uhr zum gemeinschaftlichen Singen von Weihnachtsliedern auf den Rheydter Marktplatz ein. Von Yvonne Simeonidis

„Wir möchten Menschen zusammenbringen“, ist die Antwort von MKV-Chef Bernd Gothe auf die Frage nach der Motivation für das Weihnachtssingen. Ein Motto aus der vergangenen Session – „alleine kann man nicht schunkeln“ – klingt auf das nun erstmals stattfindende Singen angewendet so: „Alleine kann man nicht singen.“ Oder zumindest macht es allein bei weitem nicht so viel Spaß, wie Gothe konstatiert.

Der Mönchengladbacher Karnevalsverband suchte Mitstreiter für sein Vorhaben und fand diese im Rheydter Citymanagement (RCMI), Evangelischer Hauptkirche und der Rheinischen Post. Letztere wird mit ihrer Ausgabe vom 20. Dezember einen Liedtexte-Flyer veröffentlichen. Das RCMI stellt seine Bühne auf dem Rheydter Weihnachtsmarkt zur Verfügung, die Feuerwehr sorgt für die sichere Beleuchtung und der MKV wird noch für den festlichen Schmuck des Marktplatzes sorgen.

Eingebettet in das gemeinschaftliche Singen sind um 17.45 Uhr die Turmbläser, die vom Kirchturm der Evangelischen Hauptkirche aus weihnachtliche Klänge auf die Besucher herniederrieseln lassen und Vorträge diverser Weihnachtsgedichte durch das Kinderprinzenpaar der vergangenen Session Anna-Leonie und Philipp.

Die musikalischen Profis an diesem Abend sind der MGV Liederkranz Neuwerk, die Musikfreunde Mönchengladbach, der Trompeter Wladimir Raskin, der Kinder- und Jugendchor St. Laurentius Odenkirchen unter Leitung von Stephanie Borkenfeld-Müllers und ein Quintett bestehend aus zwei Posaunen, zwei Trompeten und einer Tuba. Die musikalische Gesamtleitung hat Gerald Seidel, ehemaliger Prinz der Stadt, Leiter des MGV Liederkranz Neuwerk und treuer Mitarbeiter unserer Zeitung.

Neben dem Wunsch, die Menschen kurz vor Weihnachten zusammenzubringen, möchte Bernd Gothe mit dieser Aktion auch ein wenig Imagepflege betreiben. „Viele setzen Brauchtum gleich mit feiern und viel trinken. Hiermit möchten wir zeigen, dass Brauchtum – Sommer wie Winter – weit mehr ist als das. Insgesamt werden von den Brauchtumsvereinen der Stadt etwa 100 000 Euro im Jahr an wohltätige Zwecke gespendet.“

Für die Besucher und Sänger, die vielleicht nicht mehr so gut zu Fuß sind, wird gegenüber der Bühne außerdem die MGMG-Tribüne mit etwa 300 Sitzplätzen aufgebaut und natürlich werden die Liedtext-Flyer auch noch vor Ort verteilt. Gesungen werden klassische Weihnachtslieder wie „Alle Jahre wieder“, „Oh Tannen

baum“, Leise rieselt der Schnee“, „Kommet, ihr Hirten“ oder „Süßer die Glocken“. Für den Abschluss des Singens, gegen 19 Uhr, hat Bernd Gothe noch einen besonderen Wunsch: „Wenn wir alle gemeinsam ’Stille Nacht, Heilige Nacht’ singen, würde ich mich sehr freuen, wenn wir alle Menschen auf dem Marktplatz ihre erleuchteten Handylampen in die Höhe recken würden, so dass der Marktplatz in ein Lichtermeer getaucht ist.“

Für ein Heißgetränk zwischendurch – ob mit oder ohne Alkohol – wird ebenfalls gesorgt sein.

(StadtSpiegel)