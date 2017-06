Mit 102 noch lange nicht schachmatt FOTO: Bert Stevens FOTO: Bert Stevens 2017-06-16T13:52+0200 2017-06-16T13:52+0200

Walter Franz ist mit 102 Jahren der Älteste im Kreise der AWO West in Rheindahlen. Mit Begeisterung nimmt er jeden Montag am Schachspielen teil. Auch für viele andere Bürger ist die Arbeiterwohlfahrt – ob in Rheindahlen, Wickrath, oder sonstwo in in der Stadt, zu einem Hort sozialer Nähe geworden. Von Bert Stevens