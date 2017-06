Mit deinem Foto Gutes tun 2017-06-21T09:42+0200 2017-06-21T09:42+0200

Die CEWE Stiftung und die Hockey Park Betriebs GmbH intensivieren ihre langjährige Zusammenarbeit und sammeln auch in diesem Jahr Spenden. Bei allen 13 Konzertterminen von Juni bis Ende August wird auf dem Gelände des Sparkassen Parks ein „Open Air Fotostudio“ aufgebaut. Konzertbesucher können sich hier eine Erinnerung an einen unvergesslichen Tag direkt ausdrucken lassen. Im Gegenzug erbitten die Organisatoren eine Spende, welche am Ende der Saison an das Café Pflaster übergeben wird. Von der Redaktion