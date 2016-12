Mit dem Auto in die Bar Teilen

Dumm gelaufen. Am Mittwochabend gegen 21 Uhr hat sich ein Mercedes, den der Fahrer auf dem Alten Markt an der Ecke zur Waldhausener Straße abgestellt hatte, selbstständig gemacht und ist die Waldhausener Straße herabgerollt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war wohl der Parkhebel des Automatikfahrzeugs nicht richtig eingerastet. Der Fahrer versuchte noch von außen, der Beifahrer von innen, den Wagen zum Stehen zu bringen – vergeblich. Nach einem ganzen Stück Talfahrt rollte der Wagen vor die Hausecke am „Shooter Stars“ und blieb dort schwer beschädigt stehen. Glück im Unglück: Weder Fahrer, noch Beifahrer, noch Passanten wurden bei der Fahrt verletzt. Von Heike Ahlen