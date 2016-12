Mit Spaß zum „Radeldiplom“

Was in vielen Teilen unseres Lebens bereits selbstverständlich ist, hält nun auch – dank der Verkehrswacht – in die Radfahrausbildung der Grundschulkinder Mönchengladbachs Einzug: das Internet. Von Yvonne Simeonidis

Theorie ist meistens, wenn nicht gar immer, langweiliger als die Praxis. Niemand wird rückblickend sagen, dass das spannendste am Führerschein machen, das Büffeln über den Theoriebögen war und das ist bei der Radfahrausbildung in der Grundschule nicht anders.

Um der ganzen Sache mehr Spaß zu verleihen und die Lehrer ein wenig zu entlasten, hat die Verkehrswacht Mönchengladbach in dieser Woche damit begonnen, an die 2 500 Viertklässler in der Stadt Arbeitshefte zur Radfahrausbildung zu verteilen, die erstmals an ein Online-Übungsportal geknüpft sind.

Oliver Maubach, Vorsitzender der Verkehrswacht Mönchengladbach, betont: „Unser Ziel ist es, die Verkehrssicherheit der Kinder zu erhöhen. Das neue Onlineportal hilft den Kindern, aber auch Eltern und Lehrer werden unterstützt.“

Auf dem Portal können die Grundschulkinder spielerisch mit kleinen Filmen, Fragebögen, Rätseln und Quizzes die Regeln erlernen, auf die es als Radfahrer ankommt – und auch die Eltern kommen nicht zu kurz. Wie auch Raoul weiß, der schon seit ein paar Tagen fleißig – und mit viel Spaß – übt. „Ich hab das mit meiner Mama zusammen gemacht, die wusste auch nicht alles“, erzählt der Viertklässler grinsend. Souverän klickt er sich durch die Untermenüs des Portals, löst ein Suchworträtsel oder gibt die richtige Antwort auf die Frage zum nächsten Einspielfilm.

Die Froschklasse an der Gemeinschaftsgrundschule Heyden – in die Raoul geht – hat zwei internetfähige PCs im Klassenraum, an denen die Kids begeistert zeigen, was sie schon alles über die Verkehrsregeln wissen und den Erwachsenen erklären, wie genau das Portal bedient wird.

Eigentlich zur Vertiefung zu Hause gedacht, freut sich Thomas Moss von der Verlagsgesellschaft der Deutschen Verkehrswacht, die Arbeitsheft und Onlineportal konzipiert hat, dass die Kinder mit ihren Lehrern das Portal auch im Unterricht nutzen: „Das können wir nicht voraussetzen.“

Wenn es finanziell gestemmt werden kann, möchte die Verkehrswacht auch im nächsten Jahr die Broschüren für die Viertklässler stellen, denn das Echo auf das neue Webportal ist schon jetzt überwältigend positiv.

