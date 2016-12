Mitstreiter gesucht: Lkw-Fahrer an Heiligabend überraschen Teilen

Twittern







Auch in diesem Jahr werden wieder etliche Lkw-Fahrer ihren Heiligabend auf diversen Raststätten in unserer Region verbringen. Diese Tatsache, und einige gute Vorreiter in anderen Bundesländern, haben Andreas Born und Tamara Theissen von der Agentur EMG dazu veranlasst, als Privatinitiative tätig zu werden. Von David Friederichs