Monika Hintsches und die Very Hot Stuff-Bigband

Swing-, Jazz- und Soul von Duke Ellington bis Amy Winehouse – das sind die Zutaten, mit denen die Very Hot Stuff Bigband gemeinsam mit Gastsängerin Monika Hintsches am Freitag, 25. November, um 20 Uhr im Carl-Orff-Saal der Musikschule eine „Forum Kulturspezial“ anrühren. Beim Konzertabend an der Lüpertzender Straße 83 außerdem mit dabei: Greta Peschke, ein junges Gesangstalent, das an der städtischen Musikschule ausgebildet wird. Von der Redaktion