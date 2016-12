Morgen Geld für die Altstadt ?

Schnapsleichen und Alkohol-Vandalen machen den Anwohnern der Altstadt zu schaffen; auch sie haben den Kanal voll. Die Politik hat’s gemerkt und will am Donnerstag im Rat Geld bewilligen, um gegenzusteuern. Von Klaus Schröder

Die Ratsmehrheit will den Kommunalen Ordnungs- und Servicedienst um vier Stellen aufstocken, „damit der auch mal um 3, 4 und 5 Uhr aktiv werden kann“, wie Ratsherr und Bezirksvorsteher Herbert Pauls sagt. Denn bisher ist immer um 24 Uhr Schicht. „Außerdem brauchen wir die richtigen Typen.“ Gemeint sind Spezialkräfte mit entsprechender Statur, die sich Respekt verschaffen können, wenn, wie etwa beim Ex-Karnevalsprinz von Grevenbroich, Peter Schmitz, Klingelschilder abgerissen, Vogelhäuschen geklaut und Wodka-Flaschen in der Biotonne entsorgt werden. Deutlicher kann man kaum reagieren: „Ich habe es so satt. Am liebsten würde ich wegziehen.“ Unterdessen hat sich die Altstadt-Initiative erstmals getroffen, mit dem Club der Wirte, der Polizei, dem Ordnungsamt, der Kulturküche und den Politikern. Herbert Pauls erklärt die Zielrichtung: „Wir wollen die Haltung bei allen Beteiligten verbessern.“ Eine erste Änderung wird sein, unter der Woche wieder die Sperrzeiten einzuführen. Außerdem kehrt ein Altstadt-Kümmerer zur Wirkungsstätte zurück. Außerdem soll eine bessere Beleuchtung installiert werden. Wenn auch die Ratsmehrheit als sicher gilt, die Bezirksregierung muss noch zustimmen.

(StadtSpiegel)