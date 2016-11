Netzwerk Wickrath: Alle sind begeistert

Ende April haben sich in Wickrath Menschen der Altersgruppe „55 plus“ zusammengefunden, um gemeinsam aktiv Freizeit zu gestalten. Nach einem halben Jahr hat sich das Netzwerk „55 plus Miteinander/ Füreinander“ bereits gefestigt. Von Heinz-Gerd Wöstemeyer

„Wir feiern heute ein kleines Jubiläum“, sagt Petra Vogt vom Organisationsteam „Netzwerk 55 plus“ bei ihrer Begrüßung zum monatlichen Themengruppen-Treffen am 26. Oktober im Evangelischen Gemeindezentrum an der Denhardstraße. Sie spielt damit auf das halbjährige Bestehen des Netzwerks an. „Der regelmäßige Austausch ist für den Zusammenhalt wichtig; neue Mitglieder kommen hinzu, ebenso neue Wünsche; so bleiben die Gruppen lebendig“, fährt sie fort. Die mehr als 100 Mitglieder haben sich in 25 Themengruppen zusammengeschlossen, um mit Gleichgesinnten Aktivitäten zu unternehmen, von Bücher lesen, Englischer Konversation und Karten spielen bis zu Wandertouren zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Das Netzwerk kommt ohne vereinstypische Strukturen aus, ist konfessionsübergreifend und für die Beteiligten kostenlos. In jeder Gruppe ist jemand, der/ die „den Hut auf hat“ und sich um das Organisatorische kümmert. Evelin Hagel ist „dreifache Hutträgerin“, unter anderem für die Theatergruppe. „Im Namen aller Teilnehmer möchte ich mich für euren großartigen Einsatz bedanken“, sagt sie an die Adresse von Petra Vogt und dem Orga-Team gerichtet. „Mit dem Netzwerk habt ihr Wickrath aufgemischt.“ Fünf Teilnehmerinnen der Gruppe „Kreatives Schreiben“ tragen zur Freude aller Anwesenden ihre ersten selbst geschriebenen Limericks vor. „Das Faszinierende an dem Netzwerk ist, dass man hier Menschen trifft, die aktiv sind und was gemeinsames tun wollen“, resümiert Sabine Bahr, die ebenfalls in mehreren Gruppen mitwirkt und deren Hutträgerin ist.

(StadtSpiegel)