Neu: Memoriam Garten jetzt auch in Rheydt

Auf dem städtischen Friedhof Rheydt an der Preyerstraße entsteht der dritte Memoriam Garten der Stadt. Die Eröffnung findet am kommenden Samstag, 6. Mai, um 15 Uhr statt. Von der Redaktion

Die Friedhofsgärtner der Memoriam-Garten Mönchengladbach GbR möchten mit dem Memoriam-Garten einen neue Form des Friedhofs zeigen. Nachdem diese bereits auf dem Hauptfriedhof an der Viersener Straße und dem Friedhof der katholischen Pfarrgemeinde St. Mariä Heimsuchung Hehn großen Anklang gefunden hat, wird am kommenden Samstag, 6. Mai, um 11 Uhr der dritte Memoriam-Garten der Stadt auf dem städtischen Friedhof Rheydt an der Preyerstraße auf einer Fläche von rund 1 400 Quadratmetern eingeweiht. Direkt hinter der Totenhalle gelegen auf einer grünen Wiese konnten die Besucher des Friedhofs in den letzten Wochen bereits beobachten, wie auf dem Friedhof etwas Besonderes entsteht. Mit dem dritten Memoriam Garten kann jetzt flächendeckend für Mönchengladbach und Rheydt diese neue Form des Friedhofs angeboten werden.

Eingebettet in einen Garten und von starren Abgrenzungen entledigt, präsentiert sich der Friedhof als Raum der Trauer und Erinnerung, auch auch als ein Ort der Entstehung und Kommunikation. Jeder Verstorbene wird auf den Grabmalen mit Namen und Lebensdaten genannt - eine anonyme, namenlose Bestattung gibt es nicht.

Vom Tag der Einweihung am 6. Mai ist der Memoriam-Garten in Rheydt fertig bepflanzt. Man erwirbt einen Ort in einer kompletten Grabanlage mit der dazugehörigen Dauergrabpflege zu einem festen Preis und ohne weitere Folgekosten. Die Gelder der Dauergrabpflege werden von der Rheinischen Treuhandstelle für Dauergrabpflege verwaltet. Die Arbeit der Friedhofsgärtner wird regelmäßig kontrolliert.

(Report Anzeigenblatt)